Rusia abre 114 causas penales por donaciones a la fundación de Navalni

2 minutos

Moscú, 15 oct (EFE).- Rusia abrió 114 causas penales por donaciones de dinero a la fundación del fallecido opositor ruso, Alexéi Navalni, informó este miércoles la plataforma independiente Mediazona.

Mediazona basó su información sobre las causas penales por donaciones al Fondo Anticorrupción (FBK) creado por Navalni, fallecido en una prisión en el círculo polar ártico en febrero del año pasado, en actas judiciales disponibles, comunicados de prensa de las fuerzas de seguridad y declaraciones de los propios acusados.

La mayoría de denuncias ocurrieron en la ciudad de Moscú (17), seguida de Kubán -región de Krasnodar- (11), Ekaterimburgo (siete) y el pequeño enclave de Kaliningrado (seis).

Las fuerzas de seguridad se basan en información de las transacciones de bancos rusos y a pesar de los intentos de la organización en elaborar esquemas opacos para proteger a sus donantes, las autoridades rusas consiguieron rastrear las transferencias.

Además, las investigaciones se han reducido considerablemente en tiempo, pues mientras en 2023 duraban meses, ahora se pueden llevar a cabo en tan solo una semana.

De todas las causas, llegaron a juicio un total de 88 y algunos aún están en fase de investigación.

En los primeros nueve meses de este año los tribunales recibieron más denuncias que en los tres años anteriores juntos.

De momento, hay conocimiento de 79 condenas por financiar a una organización terrorista, tal y como fue declarado FBK en 2021.

Aunque más del 80 % recibieron penas que conducían la privación de la libertad, como multas (56 casos) y penas finalmente suspendidas (ocho), 14 personas fueron condenadas a prisión.EFE

mos/pddp