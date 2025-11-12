Rusia acusa a Armenia de planes de distanciarse y renunciar a importaciones de grano ruso

Moscú, 12 nov (EFE).- Rusia acusó este miércoles a Armenia de planear su renuncia a la compra del grano ruso y comenzar las importaciones del grano ucraniano, lo que fue refutado por las autoridades del país caucásico.

«Durante muchos años, Armenia ha comprado grano a Rusia. Ahora, por motivos políticos, los armenios, por así decirlo, ‘quieren deshacerse’ de Moscú y ayudar a Ucrania comprando parte del grano (ahí)», señaló el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR por sus siglas en ruso) en un comunicado.

Según el SVR, ese cereal cuesta el doble que el ruso, por lo que Armenia saldrá perdiendo con ese cambio de política, que calificó de traición al llamarlo el «beso de Ereván».

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, rechazó enseguida las acusaciones rusas y aseguró que Ereván no quiere renunciar a la compra del grano ruso.

«Eso no es cierto. Es un completo disparate», dijo Pashinián, citado por medios armenios.

El Kremlin, a su vez, se mostró dispuesto a continuar la cooperación con Armenia, pero enfatizó que las declaraciones del SVR «nunca son infundadas».

La noticia se produce pocos días después de que Armenia comenzara a importar trigo ruso a través del territorio de Azerbaiyán y luego Georgia.

«La paz es cuando el grano ruso se importa a Armenia por ferrocarril a través de Azerbaiyán. Eso es la paz. Esto es, sin exagerar, un acontecimiento histórico. La última vez que esto ocurrió fue en 1991-1992», dijo el vicepresidente del Parlamento armenio, Rubén Rubinián, el pasado 5 de noviembre.

Las relaciones entre Rusia y Armenia comenzaron a deteriorarse después de la guerra de Nagorno Karabaj (2020) y posteriores enfrentamientos entre fuerzas armenias y azerbaiyanas.

Ereván solicitó entonces ayuda al bloque militar postsoviético OTSC, liderado por Moscú, pero no recibió ayuda.

No obstante, Armenia siempre ha declarado los planes de continuar su cooperación con Rusia, que es su principal socio comercial.EFE

