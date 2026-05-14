Rusia acusa a Occidente de congelar 590.000 millones dólares en activos de otros países

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Moscú, 14 may (EFE).- Los países occidentales han congelado en los últimos años, como mínimo, 590.000 millones de dólares en activos de países como Rusia, Irán, Venezuela o Cuba, denunció hoy Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.

«Según nuestras estimaciones, en total los occidentales han congelado unos 590.000 millones de dólares pertenecientes a Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, Irán, Corea del Norte, Libia y Afganistán», afirmó Shoigú durante una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene lugar en la centroasiática Kirguistán.

Shoigú acusó por ejemplo a EE.UU. de dedicar parte de ese dinero a la compensación de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2011 o de ayudar a la población afgana sin el consentimiento de los talibanes.

«En otras palabras, el dinero ha sido robado. Estoy convencido de que todos los dirigentes sacan las conclusiones correctas en relación con el depósito de sus ahorros en Occidente», dijo.

En particular, aseguró que los talibanes han logrado reducir en más de un 90 % la producción de opio, pero el bloqueo de los activos afganos por parte de EE.UU, Reino Unido y Alemania impiden normalizar la vida de los afganos, 4 millones de los cuales aún participan en el cultivo de opiáceos.

Rusia ha acusado a Europa de inmovilizar unos 200.000 millones de euros en activos rusos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, que la mayoría de países de la Unión Europea querrían utilizar para la reconstrucción del país atacado por Moscú en 2022.

Shoigú también vinculó la «degradación» de las relaciones internacionales al deseo de EE.UU. y de sus aliados de «mantener su hegemonía» a través del uso de la fuerza al margen de la ONU.

Con respecto a Irán, consideró «importante» impedir la reanudación de la «confrontación militar» y abrir el camino para la construcción en la región de una nueva arquitectura de seguridad.EFE

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