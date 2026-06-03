Rusia acusa a Pashinián de llevar a Armenia «al abismo» como ocurrió en Ucrania

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Moscú, 3 jun (EFE).- El presidente de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, acusó hoy al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, de llevar a su país «al abismo», como ocurriera con Ucrania, por sus planes de acercamiento a la Unión Europea (UE).

«Ellos pierden su identidad, como la perdieron en Ucrania. Por supuesto, es una pena. Los líderes de Armenia la llevan al abismo», dijo en declaraciones a la televisión.

En línea con lo que aseguró el presidente ruso, Vladímir Putin, si Armenia abandona la Unión Económica Eurasiática (UEE) en favor de la UE, Volodin subrayó que las «pérdidas son evidentes».

«Incluso si trazamos un paralelo con Ucrania, allí también hablaron de la UE, sobre que sólo si esa decisión se adoptaba entonces se desarrollaría la economía. Pero el caso es que no le dejan acceder con su producción al mercado (comunitario). No es competitiva en Europa», señaló.

Añadió que Moscú aboga por «unas relaciones honestas y abiertas y, por supuesto, una cooperación mutuamente beneficiosa. La amistad es una carretera de doble dirección».

Mientras, el Servicio de Espionaje Exteriores (SVR) acusó este miércoles a la UE de presionar «agresivamente» a la Iglesia Apostólica Armenia, enfrentada desde hace meses a Pashinián.

«En calidad de condición obligatoria para la integración europea, ante las autoridades armenias se presenta la demanda de la ruptura total de los lazos religioso-espirituales con Moscú», señala el comunicado.

Las autoridades rusas adoptaron el martes el último paquete de sanciones contra las importaciones armenias como medida de presión en vísperas de las elecciones legislativas del domingo, en las que Pashinián buscará la reelección.

Además de amenazar con suspender el suministro de petróleo y gas, según la prensa independiente, el Kremlin financió a candidatos opositores, lanzó una campaña mediática de desprestigio contra el líder armenio y se habría planteado pagar el viaje a unos 100.000 votantes residentes en territorio ruso.

Pashinián, cuya reelección es apoyada por Bruselas y Estados Unidos, se niega a satisfacer por el momento la demanda rusa de convocar un pronto referéndum para elegir entre la UEE y la UE.EFE

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