Rusia acusa a Ucrania de atacar un cortejo fúnebre en Donetsk

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Moscú, 9 abr (EFE).- Las autoridades rusas acusaron este jueves a las fuerzas ucranianas de realizar un ataque contra un cortejo fúnebre en Donetsk, causando al menos cinco heridos.

«Según la información disponible, durante la inspección del lugar de los hechos se constató que al menos cinco civiles que se encontraban en la procesión fúnebre sufrieron heridas de diversa gravedad», señaló el Comité de Instrucción ruso en un comunicado.

Los investigadores rusos hallaron fragmentos de drones en el lugar del ataque que «se cree que son de fabricación estadounidense».

Según datos preliminares, Kiev lanzó dos aparatos no tripulados contra los asistentes a un funeral en el cementerio Sur del distrito Budiónnovki de Donetsk, capital de la homónima región ucraniana, anexionada por Moscú en 2022. EFE

mos/psh