The Swiss voice in the world since 1935

Rusia acusa a Ucrania y UE de sabotear acuerdos alcanzados entre Putin y Trump en Alaska

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 29 ago (EFE).- Ucrania y la Unión Europea sabotean los acuerdos alcanzados entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, durante la reunión celebrada a mediados de agosto en Alaska, denunció hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

«Partimos de que no habrá desviación alguna de los acuerdos (alcanzados en Alaska). Esperamos que Kiev y las capitales europeas que los sabotean abiertamente, acaben por comprender esto», dijo, citado por la agencia RIA Nóvosti.

El alto diplomático ruso expresó su confianza en que la Administración estadounidense «mantendrá los esfuerzos en el marco de los acuerdos y los avances alcanzados en la importantísima reunión de los presidentes en Alaska».

«Nosotros trabajamos ahora para no permitir a quienes se oponen al avance en dirección a una solución de la situación en Ucrania, socavar el entendimiento alcanzado en Anchorage. Es la tarea de primer orden», insistió.

Dos semanas después de la reunión entre los mandatarios ruso y estadounidense en Alaska, y tras la reunión sostenida entre Trump y lideres de Ucrania y varios países europeos, el proceso de búsqueda de paz en el conflicto ucraniano parece dar muestras de estancamiento, ya que las diferencias entre Moscú y Kiev son irreconciliables.EFE

mos/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR