Rusia acusa de espionaje a un ciudadano francés detenido por recabar información militar

2 minutos

Moscú, 21 ago (EFE).- Las autoridades judiciales han acusado al ciudadano francés Laurent Vinatier de espionaje tras su condena de tres años por no cumplir con las debidas obligaciones de agente extranjero, según se puede comprobar en la base de datos del Tribunal de Lefórtovo de Moscú.

«El tribunal recibió una solicitud de la investigación para prorrogar el período de detención de Laurent Vinatier, acusado en virtud de espionaje», indica la nota citada por la agencia TASS.

En Rusia, la pena por espionaje se castiga con entre 10 y 20 años de cárcel.

Vinatier, de 48 años, trabajaba en el Centro para el Diálogo Humanitario, una ONG suiza dedicada a la mediación en conflictos fuera de los canales diplomáticos, cuando fue detenido por las fuerzas policiales rusas en un restaurante en junio de 2024 por recabar información militar.

Al poco tiempo, el ciudadano galo se declaró culpable de reunir información sobre actividades militares de Rusia.

En octubre del mismo año fue condenado a tres años de prisión por no inscribirse ante las autoridades como agente extranjero y recopilar información que las autoridades rusas consideran sensible.

Según la investigación judicial, el acusado recopiló información militar y sobre la movilización de soldados para la guerra de Ucrania entre abril de 2021 y agosto de 2022.

Concretamente, también recibió datos sobre el despliegue militar ruso en territorio ucraniano, así como documentos sobre previsiones del curso de las operaciones rusas.

El francés, casado con una rusa, tiene a su cargo dos hijos menores. La esposa del Vinatier envió el año pasado una carta al tribunal en la que se mostraba dispuesta a pagar la multa de su pareja en caso de un cambio de la medida judicial.

En su momento, el Ministerio de Exteriores de Francia consideró que «la legislación sobre ‘agentes extranjeros’ contribuye a una violación sistemática de libertades fundamentales en Rusia».

Esa legislación «ayuda a abolir los últimos espacios de libertad disponibles para la sociedad civil, los medios independientes y la oposición política en Rusia», añadió.EFE

mos/cg