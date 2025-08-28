Rusia admite bombardeos nocturnos de objetivos en Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal

Moscú, 28 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia admitió hoy haber atacado esta noche objetivos en territorio ucraniano con drones y misiles hipersónicos Kinzhal, que dejaron un saldo de 14 civiles muertos en Kiev.

Según el comunicado castrense, el Ejército ruso lanzó un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance lanzadas desde aviones y drones de asalto.

El objetivo, precisa el parte de guerra en Telegram, fueron aeródromos ucranianos e instalaciones de la industria militar enemiga.

Sin embargo, los misiles y bombas rusas alcanzaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital ucraniana.

«A las 11:00 horas se ha confirmado la información sobre 14 muertes como resultado del ataque ruso. Entre los muertos hay tres menores: una niña de dos años, un chico de 14 años y una chica de 17 años», informó la Fiscalía de Kiev.

Según la agencia Ukrinform, al menos diez personas permanecen desaparecidas y medio centenar han resultado heridas.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de que el enemigo lanzó por la noche un total de 598 drones y 31 misiles -entre ellos misiles de crucero Kh-101, balísticos Iskander-M y Kinzhal- contra territorio ucraniano.

La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada «deliberadamente» durante los ataques aéreos rusos, denunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves «horrorizado» ante esta nueva noche de ataques.

«La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente», dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos.

Por su parte, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que «mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles» y dijo que el ataque de la pasada madrugada «muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz».

«Rusia debe detener las matanzas y negociar», aseveró.EFE

