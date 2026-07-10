Rusia admite contactos con Turquía sobre la supuesta venta de sistemas S-400 a tercer país

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Moscú, 10 jul (EFE).- El Kremlin admitió hoy contactos con Turquía sobre la supuesta venta a terceros países de los sistemas antiaéreos S-400 que Rusia le suministró en 2019, con el fin de eludir las sanciones de Estados Unidos.

«Este es un tema extremadamente sensible. Nosotros ya hemos mantenido contactos con la parte turca sobre este asunto y los contactos al respecto continuarán», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a la pregunta sobre si las autoridades turcas se habían dirigido a Moscú para solicitar su visto bueno a la operación.

Según la prensa turca, Turquía ya habría completado la venta a un país del Golfo Pérsico -algunos medios hablan de Emiratos Árabes Unidos-, aunque ni las autoridades rusas ni turcas lo han confirmado.

Moscú vendió en 2019 cuatro sistemas S-400 a Ankara por 2.500 millones de dólares, tras lo que EE. UU. excluyó al año siguiente a Turquía del programa de compra y fabricación de cazas F-35.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que está considerando vender F-35 a Turquía, según dijo en Ankara durante una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

«Tenemos una muy buena relación. ¿Por qué no haríamos eso? Tenemos una mejor relación con Turquía, y Turquía ha sido, en muchos aspectos, mucho más leal que otros países de los que esperábamos lealtad. Así que es algo que sin duda estamos considerando. Es un gran avión; es el mejor, actualmente el mejor avión con diferencia. Y ciertamente es algo que volveremos a considerar», afirmó.

Erdogan, por su parte, aseguró que Turquía ya ha recibido «un compromiso» respecto a los aviones y que Trump le dio su palabra.

«Durante nuestras conversaciones en esta cumbre, valoraremos positivamente el compromiso que hemos recibido de él con respecto a los F-35 de cara al futuro. El señor Trump siempre ha cumplido su palabra en este asunto. Creo que también se adoptará una decisión favorable sobre la cuestión de los F-35», dijo Erdogan.

Israel ha expresado su rechazo a la posible venta de F-35 a Turquía, al considerar que eso alteraría el equilibrio militar en Oriente Medio y pondría en riesgo su superioridad aérea. EFE

mos/ah