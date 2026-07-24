Rusia admite fracaso de compromisos de Alaska entre Trump y Putin, de lo que culpa a EEUU

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Moscú, 24 jul (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reconoció este viernes el fracaso de los compromisos alcanzados en agosto de 2025 entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en su cumbre en Alaska para intentar instaurar la paz en Ucrania.

«Respecto al fracaso de los acuerdos de Anchorage, probablemente necesitamos comprender quién falló exactamente», declaró Lavrov a la prensa desde Kirguistán, donde se encuentra en una reunión de ministros de la Organización de Cooperación de Shanghái, según la agencia TASS.

El jefe de la diplomacia rusa, quien el jueves se reunió en Manila con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Washington de haber adoptado el punto de vista de la Unión Europea en relación con la guerra de Ucrania y recordó las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, de que los acuerdos de Anchorage (Alaska) ya no existen.

«Si estas son las opiniones que comparten los estadounidenses, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, hemos dicho repetidamente que preferimos una solución política y diplomática, pero lograremos nuestros objetivos (en Ucrania) bajo cualquier circunstancia», declaró Lavrov a la prensa desde la república centroasiática.

El ministro ruso también hizo referencia a las palabras del ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, de que «enterraron los acuerdos de Anchorage», que nunca se conocieron, aunque la prensa internacional informó sobre que Moscú se comprometió a cesar las hostilidades si los ucranianos abandonaban el Donbás.

Así, Lavrov acusó también a Washington de haber fracasado a la hora de hacer cumplir a Kiev con su parte en relación con lo hablado en Alaska entre Trump y Putin, encuentro que sacudió a la comunidad internacional tras el aislamiento a Rusia por haber iniciado la guerra en 2022 y la postura amable con el Kremlin del mandatario estadounidense.

El presidente de EE.UU. dijo que (el presidente ucraniano, Volodímir) «Zelenski haría lo que él propuso. Bueno, no funcionó», explicó Lavrov.

Según la parte rusa, ello es debido en buena medida al propio suministro armas de Estados Unidos a Ucrania.

«Este rechazo arrogante, incluso desdeñoso, a la propuesta estadounidense se debe en gran medida a que Zelenski está recibiendo un suministro masivo de armas y enormes cantidades de drones, que utiliza para desestabilizar la Federación Rusa atacando a civiles y objetivos civiles», señaló Lavrov.

A ello añadió que «una parte significativa de este apoyo» es la propia ayuda estadounidense, que incluye respaldo de inteligencia y la red satelital Starlink.

Por su parte, Lavrov asegura que Rusia «tiene la conciencia tranquila», ya que ellos cumplieron su parte de los compromisos.

El diplomático lamentó la situación, ya que, a su juicio, los compromisos podrían haber llevado a un cese de las hostilidades y conducido a las partes a la mesa de negociaciones.

«Pero los objetivos fijados por el presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2024, como él mismo ha recalcado repetidamente, se cumplirán», concluyó, dejando nuevamente clara la postura inflexible de Moscú ante las demandas para conseguir la paz en Ucrania. EFE

mos/mb

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