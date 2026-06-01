Rusia admite la escasez de gasolina en Crimea tras ataques ucranianos contra red logística

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Moscú, 1 jun (EFE).- El Kremlin aseguró este lunes que está intentando resolver el problema de desabastecimiento de combustible en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, donde se restringió la venta de gasolina tras los ataques ucranianos contra la red logística.

«Los actuales problemas están sujetos a solución. Son asuntos prioritarios. El gobierno está trabajando a todos los niveles para resolver el problema», comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En medio de los preparativos para la temporada turística, las gasolineras de Crimea comenzaron limitando a 20 litros por cliente la cantidad vendida desde el viernes, resultado de los ataques ucranianos contra la carretera que conecta el norte de Crimea, a través de territorio ucraniano ocupado por Moscú, con la región rusa de Rostov.

Mientras tanto, el gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, aseguró que la situación se estabilizará en un plazo de 30 días.

En el puerto de Sebastopol el racionamiento comenzó ayer para la gasolina de 92 y 95 octanos a través de cupones, según anunció el gobernador de la ciudad, Mijaíl Razvozháyev, debido a las interrupciones en el suministro, que comenzaron el viernes pasado por problemas logísticos.

Las restricciones provocaron grandes colas en las gasolineras de la región bañada por los mares Negro y Azov, y los responsables políticos admitieron que el combustible suministrado se agotó en pocas horas el sábado.

Desde este mediodía, muchas gasolineras de la península agotaron sus existencias de gasolina de 92 octanos, informaron medios locales.

Las últimas restricciones para el repostaje de combustible tuvieron lugar hace unos seis meses, cuando las interrupciones de suministro se prolongaron durante varias semanas. Por lo que se espera que los conductores actúen como en otras ocasiones, cuando transportaron en sus coches privados gasolina en contenedores desde las regiones rusas.

Se estima que en 2026 el tradicional destino de veraneo de la Unión Soviética reciba hasta 7,5 millones de turistas, que a la principal dificultad que se enfrentan es la de accesibilidad y transporte.

Ante la falta de vuelos, la península únicamente está conectada por el puente que la une por el este con territorio ruso, provocando constantes atascos, ya que en varias ocasiones ha sido objetivo de ataques ucranianos.EFE

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