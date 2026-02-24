Rusia admite que continuará la guerra, ya que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania

1 minuto

Moscú, 24 feb (EFE).- El Kremlin admitió hoy que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir este martes cuatro años, porque Rusia aún no ha logrado «todos sus objetivos» en el país vecino.

«En su totalidad, es cierto que los objetivos no se han logrado. Por ello, continúa la operación militar especial», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

mos/lab