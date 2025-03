Rusia advierte a EEUU que suministro de armas a Kiev se contradice con búsqueda de la paz

2 minutos

Moscú, 20 mar (EFE).- Rusia advirtió hoy a Estados Unidos de que su decisión de reanudar los suministros de armamento a Ucrania se contradice con sus planes de lograr un arreglo pacífico al conflicto ucraniano.

«Los suministros de armas al régimen de Kiev van en contra de sus declaradas intenciones de lograr la paz y llevarlo todo al cauce del arreglo diplomático», dijo la portavoz rusa de Exteriores, María Zajárova, en rueda de prensa.

La diplomática añadió: «Quien quiere la paz, naturalmente, abogará por el cese de la militarización de la banda terrorista».

Recordó que durante su conversación telefónica con el presidente de EEUU, Donald Trump, el líder ruso, Vladímir Putin, subrayó que «condición clave» para evitar una escalada del conflicto y trabajar en pos de un arreglo político-diplomático «debe ser el cese total de la ayuda militar extranjera»

«Es una cuestión de principios. Esperamos que lo escuchen en Washington», dijo.

Trump suspendió la ayuda militar a Kiev a principios de marzo tras su agrio encontronazo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, aunque la reanudó una semana después.

Durante su conversación telefónica el miércoles con Zelenski, Trump aceptó ayudarle a incrementar el suministro de baterías antiaéreas Patriot.

El Kremlin insistió esta semana que Putin y Trump sí abordaron el martes en su conversación telefónica el cese total de la ayuda militar occidental a Ucrania, lo que fue negado posteriormente por el mandatario estadounidense.

Trump aseguró a la cadena Fox tras la charla que dicho tema no se había tratado y que Putin nunca le planteó dicha exigencia.

«No, no lo hizo. No hablamos de la ayuda. En realidad, no hablamos de la ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero la ayuda nunca se mencionó», afirmó Trump. EFE

mos/fpa