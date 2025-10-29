Rusia advierte a Lituania contra las restricciones al tránsito al enclave de Kaliningrado

Moscú, 29 oct (EFE).- Rusia advirtió hoy a Lituania contra la imposición de restricciones al tránsito de mercancías hacia el enclave báltico ruso de Kaliningrado, incrustado entre dos países de la Unión Europea y la OTAN, la república báltica y Polonia.

«Confiamos en que la parte lituana no dará un paso provocador como ese. Seguiremos atentamente la situación en torno a la infundada decisión de Vilna de cerrar indefinidamente los dos últimos puntos de paso para automóviles en la frontera con Bielorrusia», dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.

La diplomática recordó al ministro de Exteriores lituano, Kęstutis Budrys, «sobre las obligaciones de Lituania a la hora de garantizar el tránsito ininterrumpido hacia y desde la región de Kaliningrado».

Subrayó que esas garantías están contempladas en las declaraciones conjuntas Rusia-Unión Europea emitidas tanto en 2002 como en 2004.

Sea como sea, destacó que «nadie debe dudar de que en cualquier circunstancia y situación Rusia garantizará las necesidades de su región más occidental».

Las autoridades lituanas se plantean restringir el tránsito con Kaliningrado como medio de combatir la entrada de globos con contrabando de cigarrillos procedentes de Bielorrusia, cuya presencia ha obligado a suspender en varias ocasiones las actividades de los aeropuertos del país.

Al respecto, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, se mostró dispuesto el martes a disculparse, pero negó que Minsk esté detrás del contrabando y tachó de «absurdo» el motivo esgrimido por Vilna para el cierre de la frontera.

Lituania ya bloqueó parcialmente el acceso a Kaliningrado a mediados de 2022, año en el que comenzó la actual campaña militar rusa en Ucrania, lo que provocó una dura respuesta de Moscú.

Algunos expertos consideran que el bloqueo del enclave sería un ‘casus belli’ para Rusia, que tendría que tomar medidas para defender sus intereses nacionales.

Kaliningrado, antiguo territorio alemán (Konigsberg) que tomó su nombre del revolucionario soviético Mijaíl Kalinin, es un enclave que está separado del resto de la Federación Rusa, a la que pertenece desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. EFE

