Rusia advierte contra ensayos de EE.UU., pero tiene listo polígono para prueba nuclear

3 minutos

Moscú, 31 oct (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, advirtió hoy a EE.UU. contra la degradación de la estabilidad estratégica tras el anuncio de la Casa Blanca sobre la reanudación de ensayos con armas nucleares, pero aseguró que Rusia está lista para efectuar pruebas en sus polígonos en caso de necesidad.

El también exministro de Defensa afirmó a la prensa rusa que las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, «repercuten en la estabilidad estratégica».

«No quisiéramos que (la estabilidad estratégica) continuara degradándose más y más», sostuvo.

Sin embargo, señaló que Rusia siempre mantuvo abiertos sus polígonos «para que conservaran sus capacidades y fuese posible utilizarlos en caso de necesidad».

«Se trata, naturalmente, del polígono de ‘Nueva Zembla'», situado en el homónimo archipiélago ártico, indicó.

Shoigú matizó, no obstante, que Rusia no llevará a cabo ensayos nucleares si Estados Unidos no los hace, una posición que «no es nueva».

Añadió que aunque durante las últimas décadas no se han efectuado pruebas nucleares, «los ensayos no se detuvieron en ningún país, ni un solo día, ni una sola hora. Solo que se efectuaron por medios digitales, no se llevaron a cabo pruebas físicas, sino con modelos matemáticos».

«Este tipo de pruebas se llevan a cabo porque todo esto requiere atención permanente y perfección absoluta», dijo.

Trump aseguró este jueves que ha ordenado empezar a probar «inmediatamente» el arsenal nuclear estadounidense «debido a los programas de pruebas de otros países».

«Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato», dijo Trump a través de su red social Truth Social.

Con todo, no queda claro si el líder estadounidense se refiere a ensayos de lanzamiento de armamento nuclear e pruebas nucleares propiamente dichas, sean sobre la tierra o subterráneas.

Posteriormente, Trump aseguró, en el Air Force One de regreso de Corea del Sur, que su anuncio de reanudación inmediata de pruebas nucleares está enfocado en conseguir la «desnuclearización» e incluir a China en las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia.

El anuncio de Trump llegó después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares, y anunciara en los últimos días ensayos con dos sistemas de armamento de nueva generación con propulsión nuclear, el misil de crucero Burevéstnik y el submarino no tripulado Poseidón.

Al respecto, el Kremlin aclaró a Trump que Rusia no ha realizado ningún ensayo nuclear, el último de los cuales fue efectuado por la Unión Soviética en 1990. EFE

