Rusia advierte que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá paz en Ucrania

Moscú, 23 ene (EFE).- El Kremlin advirtió hoy que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá una paz «duradera» en Ucrania, tras las negociaciones mantenidas en la madrugada del viernes entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

«Lo importante es que durante estas negociaciones entre nuestro presidente y los americanos se constató de nuevo que sin la solución de la cuestión territorial (…) no se puede esperar el logro de un arreglo duradero», dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, a la prensa. EFE

