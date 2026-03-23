Rusia advierte que un ataque contra central de Bushehr tendría consecuencias irreparables

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(Añade conversación telefónica entre Lavrov y Araqchí, y Grossi y Lijachov)

Moscú, 23 mar (EFE).- El Kremlin advirtió este lunes que cualquier ataque de EE.UU. o Israel contra las instalaciones nucleares iraníes, como la central de Bushehr, construida por ingenieros rusos, podría tener «consecuencias irreparables».

«Consideramos que los ataques contra instalaciones nucleares son potencialmente muy peligrosos y pueden acarrear consecuencias, quizás incluso irreparables», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que, al respecto, Rusia está en «permanente contacto» con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuyo director Rafael Grossi visitó la pasada semana este país, y también con Estados Unidos.

Entonces, Grossi se reunió en Moscú con el jefe de la agencia atómica rusa, Rosatom, Alexéi Lijachov, quien ha alertado en varias ocasiones sobre los ataques contra Bushehr.

«Por supuesto, esto representa una amenaza muy grande para la seguridad si esta tendencia se mantiene», señaló el portavoz.

Peskov destacó que «las correspondientes señales también se envían a la parte estadounidense» y añadió que Rusia mantiene una postura «muy responsable» al manifestar repetidamente su «inquietud».

Este asunto también centró la conversación telefónica mantenida el lunes por los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, e Irán, Abás Araqchí.

«Lavrov apuntó que los ataques contra la infraestructura nuclear de Irán, incluido Bushehr, son categóricamente inadmisibles, ya que crean riesgos inaceptables para la seguridad del personal ruso y pueden acarrear consecuencias ecológicas catastróficas para todos los países de la región sin excepciones», según informó el Ministerio de Exteriores ruso.

A su vez, Grossi y Lijachov volvieron a abordar, esta vez por teléfono, los riesgos para la planta construida por ingenieros rusos. «Ninguna acción militar debe crear una amenaza para la integridad física y seguridad de la central nuclear y el personal que allí trabaja», dijo Grossi, según el comunicado de Rosatom.

La pasada semana Rosatom anunció que evacuará a casi todo su personal de Bushehr, situada en el sur de Irán, tras el ataque perpetrado contra sus instalaciones.

Uno de los edificios técnicos de Bushehr, que se encuentra en la costa iraní del golfo Pérsico, fue alcanzado el pasado miércoles por un proyectil.

Hasta entonces, Bushehr no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan.

Grossi insistió a principios de este mes en que el OIEA nunca ha tenido evidencias de que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

Estados Unidos e Israel han justificado sus ataques, en parte, argumentando que Teherán estaría tratando de fabricar armas atómicas, extremo que es negado por la república islámica.EFE

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