Rusia afirma haber atacado fábricas de misiles y almacenes de drones en Kiev

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Moscú, 2 jul (EFE).- Rusia atacó durante la pasada noche objetivos militares en Kiev, que incluyeron una fábrica de componentes de misiles ucranianos, almacenes de drones suministrados por Occidente y otras empresas vinculadas al complejo industrial militar ucraniano, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

«En Kiev fue atacada la planta de Radioniks, dedicada al ensamblaje de componentes radioelectrónicos», indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Según Defensa, esta planta tiene «sistemas de navegación para misiles de crucero de emplazamiento terrestres de largo alcance Flamingo, misiles tácticos Fire Point 7 y 9, misiles Neptune-MD y misiles tierra-aire del Proyecto Clone».

«Las producciones de la fábrica influyen directamente en la capacidad de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana y en sus defensas antiaéreas», añadió.

Además, el mando militar ruso reportó daños a la planta de montaje ATLON AVIA, encargada de producir los drones de largo alcance An-196 Liuti y los drones de asalto Magura UA, además de otros tipos de drones.

Entre los objetivos del ataque nocturno ruso también estuvieron las plantas Kievski Radiozavod y Trimen Ukraina, especializadas en la producción de sistemas de colimado y sistemas ópticos de puntería para tanques y blindados, así como piezas para una gran diversidad de drones espías y de ataque.

También fue alcanzada la empresa Kiev-25 del PV group Ukraina, que producía los sistemas de lucha radioelectrónica Lima.

Además, Rusia atacó la planta de ensamblaje aeronáutica Antonov, que se dedica al diseño y producción de drones, incluyendo al ya mencionado An-196 Liuti.

Otro de los objetivos fue el centro logístico MLP-Chaika, «utilizado para almacenar los drones de largo alcance, recambios y municiones para ellos, así como piezas para armamento y equipamiento bélico procedente del extranjero», según Defensa.

El ataque incluyó la base de almacenamiento de combustible Kiev-3 de la empresa Grandterminal, responsable del abastecimiento de las tropas ucranianas en el frente de batalla, y estaciones de bombeo de gas que daban servicio al complejo militar industrial de Kiev.

Ucrania denunció hoy un masivo ataque ruso con 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.

El principal objetivo del ataque fue una vez más la ciudad de Kiev, donde las autoridades han informado de la muerte de 13 personas por la caída de drones y misiles rusos y no descartan que el número de víctimas mortales se incremente.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, dijo en Telegram que al menos veinte edificios de viviendas sufrieron impactos directos en la capital ucraniana durante el ataque ruso. EFE

mos/rml