Rusia afirma haber tomado cuatro localidades ucranianas en la última jornada

Compartir

1 minuto

Moscú, 30 jul (EFE).- El Ejército ruso tomó cuatro localidades ucranianas durante las últimas 24 horas, una en la anexionada región de Donetsk, y otras tres en las regiones de Járkov y Sumi, en las que Rusia busca crear una franja de seguridad, según informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Las unidades de la agrupación militar Norte establecieron el control de las localidad de Yúrchenkovo en la región de Járkov; y de Mogritsia y Mala Slobidka, en la región de Sumi», señaló el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en MAX, la red de mensajería rusa.

Además, indicó que «las unidades de la agrupación Centro liberaron la localidad Krasnoyárske, en la república popular de Donetsk».

A pesar de que Kiev ha aumentado sus ataques aéreos contra la retaguardia rusa con drones y misiles, las tropas rusas avanzan en las últimas semanas por tierra, aunque lentamente.

Precisamente el lento avance de la situación del frente ante la falta de soldados y el alto número de bajas ha reavivado los rumores de una segunda movilización en Rusia, algo que el Kremlin ha negado categóricamente. EFE

mos/ep