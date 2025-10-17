Rusia afirma haber tomado tres localidades ucranianas en Járkov y Dnipropetrovsk

1 minuto

Moscú, 17 oct (EFE).- Las fuerzas rusas tomaron tres localidades más en las regiones ucranianas de Járkov y Dnipropetróvsk, con lo que suman ocho en la última semana, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Las tropas rusas liberaron las localidades de Pischane y Tije en la región de Járkov, así como Privolie, en la región de Dnipropetrovsk», indicó en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, que publica todos los viernes un parte de guerra semanal, las fuerzas rusas capturaron un total de ocho localidades: además de las ya citadas ocuparon Bovovkaya Andrivka y Peschane en la región de Járkov; Alexíevka en Dnipropetrovsk; y Moskovskoe, Balagán y Novopávlivka en la anexionada región de Donetsk.

Estas últimas localidades se encuentran en el sector del frente aledaño a Pokrovsk, importante nudo logístico ucraniano que las fuerzas rusas intentan tomar desde hace más de un año y en estos momentos tratan de cercar, cortando las vías de abastecimiento de las fuerzas ucranianas.EFE

