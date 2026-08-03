Rusia afirma que atacó cuatro buques mercantes ucranianos en el mar Negro

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Moscú, 3 ago (EFE).- El ejército ruso atacó este lunes dos buques mercantes en el puerto ucraniano de Mikoláyiv, en la región homónima, y otros dos en las mismas aguas del mar Negro, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Como resultado de los ataques con drones fueron alcanzados dos buques que descargaban material militar en el puerto de Mykoláyiv y otros dos barcos mercantes que transportaban material militar en el Mar Negro», indica el parte castrense publicado en Telegram.

Defensa explicó que las Fuerzas Armadas rusas continuaron los ataques durante el día contra infraestructura portuaria y otros buques ucranianos.

Mientras Ucrania ha aumentado sus ataques contra infraestructura petrolera rusa y almacenes de logística, la parte rusa ha incrementado en el mismo periodo de tiempo sus ataques contra los puertos ucranianos, especialmente contra los de la región de Odesa.

El domingo el Ministerio de Defensa ruso se jactó de haber alcanzado dos buques en el mismo puerto ucraniano de Mikoláyiv, además de otro que navegaba por el mar Negro.

El Kremlin ha dicho que seguirá golpeando los buques que acusa de suministrar armamento a Ucrania, a pesar de que estos ataques hayan causado la muerte de ciudadanos de terceros países, como la India.

«Nuestras Fuerzas Armadas atacan y seguirán atacando buques que transporten municiones, armas y demás para el régimen de Kiev», señaló a mitad de julio el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. EFE

mos/psh