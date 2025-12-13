Rusia afirma que bombardeó instalaciones ucranianas con misiles hipersónicos

Moscú afirmó este sábado que bombardeó por la noche instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, en represalia, dijo, por los ataques ucranianos contra «objetivos civiles» en Rusia.

Según el Ministerio de Defensa ruso, ese «bombardeo masivo» fue una «respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia».

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que una docena de instalaciones civiles fueron alcanzadas por bombardeos rusos, que dejaron además a miles de personas sin electricidad en siete regiones.

«Es importante que todos vean ahora lo que hace Rusia (…) pues, claramente, no se trata de poner fin a la guerra», declaró Zelenski en redes sociales.

Los rusos «siguen buscando destruir nuestro Estado e infligir más sufrimiento a nuestro pueblo», agregó.

En tanto, en el centro de Rusia, dos personas murieron este sábado por un ataque con drones ucranianos contra un edificio residencial de Saratov, informaron las autoridades locales.

Varios apartamentos resultaron dañados, indicó en Telegram el gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin.

Ucrania sufre bombardeos rusos casi diarios que afectan a todo su territorio desde el inicio de la ofensiva de Moscú a gran escala en febrero de 2022.

Por su parte, Kiev lleva a cabo regularmente ataques con drones en Rusia y afirma que su objetivo principal son las infraestructuras militares y energéticas.

