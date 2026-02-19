Rusia afirma que destruyó 113 drones ucranianos y denuncia el incendio en una refinería de petróleo

Rusia indicó este jueves que había destruido durante la noche 113 drones ucranianos, en un ataque que tuvo como objetivo, entre otros, una refinería de petróleo en el noroeste del país, donde un depósito de combustible se incendió, según las autoridades locales.

Este anuncio se produce un día después de las conversaciones en Ginebra entre Moscú, Kiev y Washington, que intentan encontrar una solución a cuatro años de guerra en Ucrania.

Estas negociaciones, que se celebraron el martes y el miércoles en Suiza, fueron calificadas de «difíciles» tanto por Moscú como por Kiev y concluyeron sin avances tangibles.

Durante la madrugada, las fuerzas rusas «interceptaron y destruyeron 113 drones ucranianos», indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Uno de los ataques tuvo como objetivo una refinería de petróleo en Velikiye Luki, en la región de Pskov (noroeste), provocando «un incendio en un depósito de combustible», señaló en un comunicado el gobernador regional, Mijaíl Vedérnikov.

Según las primeras informaciones, el ataque no causó heridos entre los civiles ni entre el personal de la refinería, precisó.

Ucrania, que desde hace cuatro años es objeto de bombardeos rusos casi diarios, lleva a cabo ataques de represalia dirigidos en particular contra las refinerías de petróleo y las infraestructuras portuarias y energéticas rusas.

