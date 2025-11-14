Rusia agradece a norcoreanos labores de desminado pero no menciona fabricación de drones

2 minutos

Moscú, 14 nov (EFE).- El Kremlin agradeció hoy a los zapadores norcoreanos sus labores de desminado en la región fronteriza de Kursk, pero no reaccionó a las informaciones de que Rusia planea contratar a 12.000 trabajadores norcoreanos para fabricar drones.

«Reconocemos y estamos agradecidos a nuestros amigos de Corea del Norte por su ayuda heroica y desinteresada. Nunca olvidaremos esa asistencia», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que «el trabajo es peligroso y complicado, y, efectivamente, nuestros amigos coreanos nos ayudan mucho».

En junio pasado, el líder norcoreano, Kim Jong-un, aprobó el envío de mil zapadores para participar en el desminado de Kursk, ocupada parcialmente durante varios meses por las tropas ucranianas.

Además, Kim también acordó durante la visita a Pionyang del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, que cinco mil operarios militares norcoreanos participarían «en la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por los ocupantes».

Esa fue la segunda vez que el líder del régimen comunista autorizaba el envío de personal militar a territorio ruso en línea con el Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito por Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2024.

Dicho acuerdo incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión, el marco legal que habría permitido el despliegue de tropas norcoreanas en territorio de la Federación Rusa.

Según fuentes surcoreanas y occidentales, Pionyang habría enviado más de 10.000 soldados a Kursk, donde varios miles murieron o resultaron heridos en combates con el ejército ucraniano.

La inteligencia militar ucraniana (GUR) informó el viernes en Telegram de que Rusia planea traer a 12.000 trabajadores norcoreanos para ponerlos a trabajar antes de final de año en una planta de producción de drones kamikaze Shahed situada en la región de Tatarstán.

Según el GUR, los detalles de esta transferencia de mano de obra fueron abordados a finales de octubre en el Ministerio de Exteriores ruso por funcionarios rusos y representantes de la empresa norcoreana Jihyang Technology Trade Company, que se encarga de reclutar trabajadores en el país asiático.

Los drones ucranianos han apuntado en varias ocasiones contra esa fábrica, considerada el principal punto de fabricación de aparatos no tripulados en el país.EFE

