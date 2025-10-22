Rusia alcanza una infraestructura energética en Odesa y deja sin luz a miles de hogares

1 minuto

Kiev, 22 oct (EFE).- Rusia alcanzó en su ataque masivo de anoche contra Ucrania una infraestructura energética en la región de Odesa, en el sur del país, dejando sin electricidad a miles de personas, según ha informado la empresa privada DTEK, que opera las instalaciones atacadas.

“Los trabajadores del sector energético han reconectado a líneas de reserva (de la red) las infraestructuras críticas y las viviendas allá donde ha sido técnicamente posible, y han devuelto la luz a 14.200 familias”, se lee en un comunicado emitido por la compañía.

DTEK dice también que los daños sufridos por las instalaciones alcanzadas son “significativos” y que continúan los trabajos de reparación.

Rusia atacó anoche masivamente varias regiones ucranianas en un nuevo bombardeo dirigido, sobre todo, a infraestructuras energéticas.

Las autoridades ucranianas han informado también de cortes de electricidad de emergencia en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk a consecuencia del ataque. EFE

mg /lab