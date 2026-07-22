Rusia amplía la categoría de condenados que pueden firmar contratos con el Ejército

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Moscú, 22 jul (EFE).- La cámara de diputados de Rusia, la Duma, aprobó este miércoles una ley que amplía la categoría de personas con antecedentes o que afronten cargos penales que pueden firmar contratos con las Fuerzas Armadas.

De esta forma, podrán suscribir contratos con el Ejército, entre otros, aquellos condenados o acusados por narcotráfico, pertenencia a banda armada u organización criminal y pérdida de documentos que incluyan secretos de Estado.

El viceministro de Defensa Víctor Goremkin precisó que los incluidos en esa categoría de personas que firmen contratos con el Ejército integrarán unas unidades especiales, que estarán bajo un control especial de sus superiores.

El Ejército ruso, que no ha podido lograr sus objetivos en los casi cuatro años y medio de guerra en Ucrania, recluta masivamente personas con antecedentes penales y presidiarios desde el segundo año de la contienda.

La ley, que fue aprobada con urgencia días después de que el proyecto fuera remitido a la Cámara Baja por el Gobierno, persigue revertir la tendencia a la baja de los rusos que quieren combatir en Ucrania.

La prensa informa desde hace semanas que las autoridades discuten, según el portal Meduza, «a todos los niveles» una segunda movilización, aunque matizan que la decisión aún no se ha tomado y, en todo caso, no se anunciará antes de las elecciones legislativas de septiembre.

En ese contexto, medios independientes informaron este miércoles que la Guardia Nacional (Rosguardia) ha incluido en su reglamento los preparativos para las amenazas derivadas de una movilización, que en 2022 provocó el exilio de aproximadamente un millón de rusos en edad militar.

El Ministerio de Defensa habría preparado ya para ello polígonos de entrenamiento. Según fuentes occidentales, el Ejército ruso ha sufrido ya cerca de 1,5 millones de bajas, medio millón de las cuales serían caídos en el frente.

Los exitosos ataques ucranianos contra la retaguardia rusa han hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, haya decidido intensificar los bombardeos y aplazar cualquier negociación con Kiev hasta la conquista de toda la región del Donbás.

Los expertos consideran que si Moscú quiere expulsar este año a las tropas ucranianas del territorio que controlan actualmente en la región de Donetsk necesita urgentemente más hombres. EFE

mos/mra