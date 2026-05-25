Rusia anuncia campaña de ataques contra centros de mando e industria militar en Kiev

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Moscú, 25 may (EFE).- Rusia anunció hoy una campaña de ataques contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev en respuesta al reciente «ataque sangriento» contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk y conminó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen «cuanto antes» la capital ucraniana.

Además, recomendó a los habitantes de Kiev «que no se acerquen a las infraestructuras militares y administrativas» de la ciudad, señala el comunicado del Ministerio de Exteriores ruso. EFE

mos/lss