Rusia anuncia campaña de bombardeos contra centros de mando e industria militar en Kiev

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(Actualiza con llamada telefónica entre ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos)

Moscú, 25 may (EFE).- Rusia anunció este lunes una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev en respuesta al reciente «ataque sangriento» contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk y conminó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen «cuanto antes» la capital ucraniana.

«Dada la situación, las Fuerzas Armadas de Rusia proceden al consecuente lanzamiento de ataques sistemáticos contra las empresas de la industria militar ucraniana en Kiev», lo que incluye aquellos lugares donde se proyectan y fabrican los drones, y se prepara su lanzamiento, señala el comunicado de Exteriores.

La nota oficial añade que «los ataques se realizarán contra los centros de toma de decisiones y los puestos de mando».

Moscú denunció «la naturaleza nazi y terrorista» del gobierno ucraniano, que lanza «intencionadamente» ataques contra civiles «sin detenerse ante el asesinato a sangre fría de niños».

Además, acusó a Occidente de apoyar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al suministrarle armamento para cometer «crímenes» en violación del derecho internacional y humanitario, que garantiza la defensa de la población civil en el caso de conflictos armados.

«Todo esto ha agotado nuestra paciencia», señala el comunicado, que recomienda a los habitantes de Kiev «que no se acerquen a las infraestructuras militares y administrativas» de la ciudad.

Pocas horas después, el Ministerio de Exteriores de Rusia informó de una llamada telefónica entre los jefes de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y estadounidense, Marco Rubio.

Durante la misma, según la nota oficial, Lavrov le comunicó a Rubio los planes de Moscú de golpear instalaciones relacionadas con la industria militar ucraniana, ubicadas en Kiev, así como los centros donde se toman decisiones sobre ”continuos ataques terroristas” contra civiles e infraestructura civil en Rusia.

El ministro ruso también llamó la atención sobre la recomendación de Exteriores del país sobre la evacuación de diplomáticos y otros extranjeros de Kiev.

Se trata de la segunda conversación telefónica entre Lavrov y Rubio durante este mayo después de una pausa de seis meses.

Moscú ya había llamado a los extranjeros y al personal diplomático a abandonar la capital ucraniana antes de la conmemoración del Día de la Victoria, que se celebró el pasado 9 de mayo, en prevención de un ataque masivo contra la urbe.

El ejército ruso lanzó en la madrugada del sábado al domingo un ataque masivo que incluyó misiles balísticos, de crucero y también hipersónicos, como el temible Oréshnik, además de un millar de drones, después de la muerte el viernes de 21 personas en la residencia estudiantil de Lugansk.

Según las autoridades locales, en el ataque murieron cuatro personas -dos de ellas en la capital ucraniana-, a lo que hay que sumar casi un centenar de heridos.

Zelenski condenó el ataque y acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de continuar «golpeando edificios residenciales con sus misiles». El ataque ruso dañó «decenas de edificios residenciales y varias escuelas», añadió y precisó que el bombardeo dejó «prácticamente destruido» el Museo de Chernóbil, además de causar daños en el del Museo de Arte Nacional, entre otros edificios.EFE

mos/fpa