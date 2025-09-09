Rusia anuncia disposición a lanzar proyectos energéticos en Siria

Moscú, 9 sep (EFE).- Rusia está dispuesta a lanzar proyectos energéticos en Siria y ayudar en la reconstrucción del país árabe, anunció este martes el Gobierno ruso tras una visita a Damasco del viceprimer ministro ruso, Alexandr Novak.

«Las partes analizaron las perspectivas de cooperación entre los países en todas las áreas. La parte rusa destacó la posibilidad de brindar asistencia para la restauración del sector energético (sirio)», señala la nota oficial.

Esta asistencia, agrega, incluiría el inicio de diversos proyectos para abastecer Siria de combustible, alimentos y productos farmacéuticos.

Durante su estancia en Siria, Novak se reunió con el presidente del país, Ahmed al Sharaa, y propuso reanudar la labor de la comisión intergubernamental ruso-siria para la cooperación comercial y económica.

Al Sharaa participará en la cumbre Ruso-Árabe que tendrá lugar el próximo 15 de octubre en Moscú, en la que será su primera visita a ese país desde el derrocamiento del antiguo régimen de Bachar al Asad, quien fue un aliado clave de Rusia, según la agencia SANA.

Novak también celebró un encuentro con el jefe de la diplomacia siria, Asaad al Shaibani y destacó que su país está prestando especial atención al viaje que el presidente de Siria realizará el mes próximo con motivo de la cumbre organizada por Moscú.

«Esta nueva fase histórica será testigo de unas relaciones entre ambos países construidas sobre el respeto mutuo y esperamos que estos lazos continúen creciendo para el beneficio de las dos poblaciones y naciones», destacó Novak durante el encuentro.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Siria dio la bienvenida a las oportunidades de cooperación con Rusia en sectores como la reconstrucción tras la guerra, energía, agricultura o sanidad, al asegurar que ambos países son capaces de desarrollar una amistad basada en la «soberanía».

«Cualquier presencia extranjera en nuestra tierra debe tener como objetivo ayudar al pueblo sirio a construir su futuro», defendió Al Shaibani, en declaraciones difundidas por SANA.

Bajo el régimen de Al Asad, derrocado el pasado diciembre, Moscú mantenía una base naval y otra aérea en el oeste de Siria, cuyo futuro aún se desconoce tras el cambio rumbo en la nación árabe.

Tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como Al Sharaa han apostado por el pragmatismo en sus relaciones, obviando el apoyo militar que Moscú aportó a Al Asad durante casi una década y que la aviación rusa bombardeaba a grupos entonces opositores vinculados a las actuales autoridades. EFE

