Rusia anuncia el canje de cadáveres de mil soldados ucranianos por 35 rusos

1 minuto

Moscú, 26 feb (EFE).- El asesor de la Presidencia rusa y jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, anunció este jueves el canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 35 rusos.

Medinski, quien participó el pasado año en tres rondas de negociaciones con Kiev y volvió a encabezar los diálogos de paz en Ginebra este mes, informó del canje a través de Telegram.

El anterior canje tuvo lugar hace casi un mes, el pasado 29 de enero, cuando Rusia entregó mil cadáveres ucranianos y recibió 38 rusos.

En octubre pasado rusos y ucranianos efectuaron un intercambio similar en el que la parte rusa entregó mil cadáveres de ucranianos y recibió los restos de 31 soldados rusos.

En línea con lo acordado en Estambul, a mediados de 2025 Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200.

Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en acción. EFE

mos/ah