Rusia anuncia el canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 38 rusos

Moscú, 29 ene (EFE).- El asesor de la Presidencia rusa, Vladímir Medinski, anunció este jueves el canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 38 rusos.

Medinski, quien participó el pasado año en tres rondas de negociaciones con Kiev, aseguró en Telegram que el intercambio se enmarca en los acuerdos alcanzados precisamente en Estambul.

En octubre pasado rusos y ucranianos efectuaron un intercambio similar en el que la parte rusa entregó mil cadáveres de ucranianos y recibió los restos de 31 soldados rusos.

En línea con lo acordado en Estambul, a mediados de 2025 Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200.

Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en acción.EFE

