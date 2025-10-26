Rusia anuncia ensayo exitoso con el misil de crucero con propulsión nuclear Burevéstnik

Moscú, 26 oct (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, anunció hoy el exitoso ensayo del misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear Burevéstnik, la respuesta rusa al escudo antimisiles de Estados Unidos.

Guerásimov informó al presidente ruso, Vladímir Putin, que el misil «recorrió una distancia de 14.000 kilómetros, y ese no es su límite», durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre, informó el ministerio de Defensa en su canal de Telegram.

«Durante su vuelo el misil completó todas las maniobras verticales y horizontales. Y, de esa forma, demostró sus grandes posibilidades a la hora de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles», añadió.

El general destacó que «las características técnicas del Burevéstnik permiten su empleo con precisión garantizada contra objetivos altamente defendidos a cualquier distancia».

Al respecto, Putin destacó que se trata de «una pieza de armamento única que nadie más tiene en el mundo» y recordó que especialistas del máximo nivel pronosticaron en su momento que dicho proyecto era «irrealizable».

«Y ahora hemos completado los ensayos finales», señaló orgulloso y añadió que ahora hay que construir la infraestructura necesaria para su emplazamiento y ponerlo al servicio de las Fuerzas Armadas, para lo que aún queda «mucho trabajo por delante».

Putin anunció por primera vez en octubre de 2023 un ensayo exitoso con el Burevéstnik, misil envuelto por la polémica debido a los numerosos ensayos fallidos realizados a finales de la pasada década.

Rusia decidió proceder a desarrollar esos misiles cuando EE.UU. abandonó en 2001 el tratado antimisiles, suscrito por Moscú y Washington en plena Guerra Fría (1972), para crear su propio escudo antimisiles.

Putin dirigió esta semana maniobras de las fuerzas nucleares rusas por tierra, mar y aire justo después de la cancelación de la cumbre de Budapest con su colega de EE.UU., Donald Trump, debido a la negativa de Moscú a cesar las hostilidades en Ucrania.EFE

mos/jlp