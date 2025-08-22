The Swiss voice in the world since 1935

Rusia anuncia haber tomado tres localidades en la región ucraniana de Donetsk

Moscú, 22 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso anunció este viernes haber tomado tres localidades en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022.

«Las unidades de la agrupación militar Centro continuaron sus acciones ofensivas y liberaron los asentamientos de Volodmírivka y Rusin Yar en la República Popular de Donetsk», reza la nota castrense.

Volodimírivka está a 15 kilómetros al noreste de Bajmut (Artiomovsk según Rusia), mientras que Rusin Yar se encuentra entre las ciudades de Kostantinivka y Pokrovsk, controladas por la fuerzas ucranianas.

Esta misma semana, la misma agrupación tomó también los asentamientos de Sujétskoye y Pankovka, a 11 y 21 kilómetros al noreste de Pokrovsk.

Por su parte las unidades de la agrupación militar Sur ocuparon en el transcurso del último día la aldea de Katerínivka, a 40 kilómetros al noreste de Sloviansk, habiendo tomado anteriormente esta semana Alexandro-Shultino, a 50 kilómetros al norte de Donetsk, la capital regional.

Esta semana también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk.

Ayer, durante una inspección del ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, su ministerio comunicó que el coronel general Yevgueni Nikíforov asumió el mando de las tropas de la agrupación militar Norte, que opera entre la región rusa de Kursk y la región ucraniana de Járkov.

Nikíforov sucede al frente de esa fuerza al coronel general Alexandr Lapin.EFE

