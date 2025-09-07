The Swiss voice in the world since 1935

Rusia anuncia la captura de una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

Moscú, 7 sep (EFE).- Las tropas rusas se hicieron con el control de una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia, en su canal de Telegram.

«Como resultado de acciones ofensivas, unidades de la agrupación de tropas Este liberaron el asentamiento de Khoroshe en la región de Dnipropetrovsk», se afirma en el parte castrense.

El jueves pasado Rusia anunció la captura de Novoselivka, localidad también situada en la región oriental de Dnipropetrovsk, vecinas de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, anexionadas por Moscú en septiembre de 2022.

Según Defensa, durante la pasada jornada las tropas rusas mejoraron sus posiciones en todos los frentes e infligieron al enemigo hasta 920 bajas, entre muertos y heridos.

Ucrania anunció a su vez que junto a la localidad de Pokrovsk (región de Donetsk), donde se libran encarnizados combates, sus tropas han conseguido recuperar cinco veces más territorio que el perdido en agosto.

«Habiendo perdido en agosto 5 kilómetros cuadrados en el frente de Pokrovsk, las unidades de las Fuerzas de Defensa lograron recuperar el control sobre 26 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano», escribió hoy en Facebook, el comandante el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski. EFE

