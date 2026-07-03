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Rusia anuncia la toma de la estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka

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Moscú, 3 jul (EFE).- La estratégica ciudad ucraniana de Kostiantinivka ha sido tomada por las fuerzas rusas, según anunció este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al informar sobre una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con el jefe del Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov, sobre la situación en el frente de batalla.

«La ciudad había sido convertida de facto en una fortaleza inexpugnable a la vista del régimen de Kiev, pero gracias al heroísmo de nuestros militares ha sido totalmente liberada», aseveró en rueda de prensa telefónica el portavoz de la Presidencia rusa. EFE

mos/rcf

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