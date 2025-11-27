Rusia anuncia la toma de localidad ucraniana al suroeste de Síversk

1 minuto

Moscú, 27 nov (EFE).- Las fuerzas rusas tomaron la localidad ucraniana de Vasiukivka, al suroeste de Síversk, uno de los objetivos inmediatos de la ofensiva rusa en el Donbás, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron la localidad de Vasiukivka de la república popular de Donetsk», señaló el mando militar ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

La toma de esta localidad, además de amenazar a Síversk (ya asediada por el norte, el este y el sur) desde el suroeste, con lo que las fuerzas rusas buscan cercar esta ciudad, también acerca el frente a unos 25 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país.

Según Defensa, las fuerzas rusas mantuvieron su avance en los demás sectores del frente, mejorando su posición táctica y penetrando las defensas enemigas en las regiones de Járkov, Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk.

En las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, parcialmente cercadas por Rusia, los militares rusos continuaron su avance.

En Pokrovsk «fueron repelidos ocho ataques» ucranianos que buscaban desbloquear a los defensores de la ciudad, señaló el mando ruso, que aseguró haber capturado 117 edificios en la vecina Mirnograd.EFE

mos/mr