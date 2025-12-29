Rusia anuncia la toma de una aldea a tres kilómetros de Limán, cerca de Sloviansk

Moscú, 29 dic (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso anunció este lunes la captura de la aldea ucraniana de Dibrova, a poco más de tres kilómetros al sur de Limán.

«Las unidades de la agrupación militar Oeste han completado la liberación de la aldea de Dibrova, en la República Popular de Donetsk», afirma el parte castrense publicado por Defensa en Telegram.

La toma de la aldea mejora la posición de las tropas rusas, que siguen acercándose hacia el bastión ucraniano de Sloviansk, ciudad que fue protagonista de los primeros combates por el Donbás todavía en 2014, y que se encuentra a tan solo 18 kilómetros al suroeste de Dibrova.

De este modo Rusia continúa sus esfuerzos por tomar por completo la región ucraniana de Donetsk, anexionada en 2022, adentrándose en el cuarto año de guerra.

El sábado el presidente ruso Vladímir Putin se reunió con el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, quien le comunicó la toma de las localidades de Huliaipole, la que era la segunda ciudad más grande de la región de Zaporiyia, y de Mirnograd, en Donetsk.EFE

