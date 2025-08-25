The Swiss voice in the world since 1935

Rusia anuncia la toma de una séptima localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 25 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso anunció este lunes que el avance de las fuerzas del país en la región ucraniana de Dnipropetrovsk continúa tras la toma de una nueva localidad en la zona.

Se trata, según el parte castrense, de Zaporizke, una aldea de unos 440 habitantes antes de la guerra que se encuentra a orillas del río Kámenka.

La localidad fue conquistada por unidades de la agrupación de tropas Este, según Defensa.

El domingo los militares rusos informaron de la roma de Filiya, otra localidad en Dnipropetrovsk, situada cerca de Dachnoe, bajo control ruso desde julio.

En total, el Ejército ruso controla actualmente al menos siete localidades en Dnipropetrovsk, región colindante con Donetsk.

La semana pasada en Dnipropetrovsk también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka.

Paralelamente, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Donetsk con el objetivo de completar la conquista del territorio de esa región, anexionada por Moscú en 2022.EFE

mos/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR