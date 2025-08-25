Rusia anuncia la toma de una séptima localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk
Moscú, 25 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso anunció este lunes que el avance de las fuerzas del país en la región ucraniana de Dnipropetrovsk continúa tras la toma de una nueva localidad en la zona.
Se trata, según el parte castrense, de Zaporizke, una aldea de unos 440 habitantes antes de la guerra que se encuentra a orillas del río Kámenka.
La localidad fue conquistada por unidades de la agrupación de tropas Este, según Defensa.
El domingo los militares rusos informaron de la roma de Filiya, otra localidad en Dnipropetrovsk, situada cerca de Dachnoe, bajo control ruso desde julio.
En total, el Ejército ruso controla actualmente al menos siete localidades en Dnipropetrovsk, región colindante con Donetsk.
La semana pasada en Dnipropetrovsk también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka.
Paralelamente, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Donetsk con el objetivo de completar la conquista del territorio de esa región, anexionada por Moscú en 2022.EFE
