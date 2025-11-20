Rusia anuncia la toma del nudo ferroviario de Kúpiansk, en la región de Járkov

Moscú, 20 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor druso, Valeri Guerásimov, anunció hoy en una reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la toma de la ciudad ucraniana de Kúpiansk, en la región de Járkov.

«Ha sido liberado Kúpiansk», dijo Guerásimov al jefe del Kremlin, quien visitó hoy uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad (Oeste), que combate en el este de Ucrania.EFE

