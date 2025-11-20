Rusia anuncia la toma del nudo ferroviario de Kúpiansk, en la región de Járkov

1 minuto

Moscú, 20 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, anunció hoy en una reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la toma de la ciudad ucraniana de Kúpiansk, un nudo ferroviario en la región de Járkov.

«Unidades del grupo Zapad han liberado la ciudad de Kúpiansk», dijo Guerásimov al jefe del Kremlin, quien visitó hoy uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad (Oeste), que combate en el este de Ucrania.

Las fuerzas rusas continúan eliminando a las tropas enemigas cercadas en la orilla izquierda del río Oskil, agregó.

La agrupación Sur avanza en la zona de Síversk y Konstantinovka, en la región de Donetsk, dijo.

A la vez, agregó que los combates más intensos se desarrollan ahora en el frente de Pokrovsk, escenario ahora de la principal batalla de la guerra.

«El enemigo está oponiendo una férrea resistencia y no abandona los intentos de desbloquear sus posiciones en el sector de Kraynormeys (Pokrovsk) y Dimitrov», dijo Guerásimov a Putin y añadió que Rusia controla actualmente más del 75 % del territorio de la estratégica urbe.

El general ruso también informó al líder ruso de que la agrupación Vostok (Este) amplía su zona de control en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

«Desde el 1 de noviembre hemos liberado más de 230 kilómetros cuadrados de territorio. Bajo nuestro control pasaron 13 localidades, seis en Dnipropetrovsk y siete en Zaporiyia», señaló.EFE

mos/rf

(foto) (vídeo)