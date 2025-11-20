Rusia anuncia la toma del nudo ferroviario de Kúpiansk, en la región de Járkov

Moscú, 20 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor ruso, general Valeri Guerásimov, anunció hoy en una reunión con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la toma de la ciudad ucraniana de Kúpiansk, un nudo ferroviario en la región de Járkov.

«Unidades del grupo Zapad han liberado la ciudad de Kúpiansk», dijo Guerásimov al jefe del Kremlin, quien visitó hoy uno de los puestos de mando de la agrupación militar Zapad (Oeste), que combate en el este de Ucrania.

Las fuerzas rusas continúan eliminando a las tropas enemigas cercadas en la orilla izquierda del río Oskil, agregó.

La agrupación Sur avanza en la zona de Síversk y Konstantínovka, en la región de Donetsk, dijo.

A la vez, agregó que los combates más intensos se desarrollan ahora en el frente de Pokrovsk, escenario ahora de la principal batalla de la guerra.

«El enemigo está oponiendo una férrea resistencia y no abandona los intentos de desbloquear sus posiciones en el sector de Kraynormeys (Pokrovsk) y Dimitrov», dijo Guerásimov a Putin y añadió que Rusia controla actualmente más del 75 % del territorio de la estratégica urbe.

El general ruso también informó al líder ruso de que la agrupación Vostok (Este) amplía su zona de control en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

«Desde el 1 de noviembre hemos liberado más de 230 kilómetros cuadrados de territorio. Han quedado bajo nuestro control 13 localidades, seis en Dnipropetrovsk y siete en Zaporiyia», señaló.

«Las tropas avanzan en prácticamente todos los frentes, consolidando los éxitos logrados durante las campañas de primavera y verano», informó Guerásimov a Putin.

El jefe del Estado Mayor ruso indicó que Ucrania concentra ahora sus principales esfuerzos en «intentar estabilizar la situación en el sector de Pokrovsk».

El general prometió a Putin que las tropas continuarán cumpliendo con «sus misiones para la liberación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Zaporiyia y Jersón de acuerdo con el plan aprobado».

Putin agradeció a los militares los logros en el frente y aseguró que la agrupación Zapad ha cumplido con todos los objetivos que le fueron marcados hace un mes, el 25 de octubre.

Asimismo, se mostró convencido de que se cumplirán todos los objetivos de la operación militar en Ucrania y acusó a las autoridades ucranianas de «aferrarse al poder con el pretexto de la necesidad de continuar la guerra con Rusia».

La reunión del jefe del Kremlin con militares rusos coincide con la visita de generales estadounidenses a Kiev para informar el líder del país, Volodímir Zelenski, sobre el nuevo plan de paz de EE.UU.EFE

