Rusia anuncia próxima toma de Kostiantínivka y Limán y avance hacia Sloviansk

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Moscú, 2 jul (EFE).- Las fuerzas rusas están terminando la limpieza de las estratégicas Kostiantínivka y Limán, y se aprestan a avanzar hacia el bastión ucraniano de Sloviansk, que es, junto a Kramatorsk, uno de los principales objetivos de la campaña rusa en el este de Ucrania, informó hoy el mando castrense ruso.

«Las unidades de asalto de la agrupación militar Suri concluyen la limpieza de la ciudad de Kostiantinivka de grupos aislados de militares ucranianos», informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra publicado en MAX, la red de mensajería rusa.

La dependencia militar añadió que en Limán «los grupos de asalto del 35 Ejército aniquilan los últimos grupos aislados» que aún permanecen en la ciudad, en la que los zapadores comenzaron a llevar a cabo el desminado de las zonas controladas por Rusia.

Además, Defensa anunció la toma de Piskunivka, localidad ubicada al sur de Limán y a unos 15 kilómetros al este de Sloviansk.

«La liberación de Piskunivka es un éxito más del Ejército ruso en el sector de Sloviansk, las unidades de asalto de la agrupación militar Sur continúan su avance exitoso, acercándose día tras día a Sloviansk», indicó.

La toma de Limán y Kostiantínivka permitiría a las fuerzas rusas bordear por los flancos a Sloviansk y Kramatorsk, evitando las zonas fortificadas ucranianas que defienden estos bastiones ucranianos. EFE

mos/ah