Rusia anuncia que derribó 660 drones ucranianos

afp_tickers

Compartir

1 minuto

La defensa antiaérea rusa derribó 660 drones ucranianos en la madrugada del viernes, anunció el Ministerio de Defensa, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto en 2022.

Estos aparatos fueron destruidos, entre otros lugares, en más de una decena de regiones, incluida la de Moscú, así como en la anexada península de Crimea, en el mar Negro y en el mar de Azov, indicó el ministerio ruso.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, se interceptaron al menos 47 drones que se dirigían hacia la capital.

«Los especialistas de los servicios de emergencia están trabajando en los lugares donde cayeron los restos», escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram, sin informar sobre víctimas ni daños.

Un ataque «masivo» de drones también afectó a la región de Tula, unos 180 km al sur de Moscú, según el gobernador regional, Dimitri Milaiev.

«Una vivienda sufrió daños en una aldea del distrito de Shchekino, y una mujer resultó herida», indicó en Telegram.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado su campaña de ataques con drones de largo alcance contra Rusia, especialmente contra infraestructuras energéticas, con el objetivo de privar al Kremlin de una fuente de ingresos vital para financiar su campaña bélica.

La semana pasada, un ataque ucraniano provocó un incendio de grandes dimensiones en una refinería al sureste de Moscú.

bur/roc/lgo/arm/vel/arm/jvb