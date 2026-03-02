Rusia apoya que EE.UU. medie en Ucrania, pero «sólo se fía de sí misma» tras ataque a Irán

Moscú, 2 mar (EFE).- Rusia aseguró este lunes que sigue valorando «altamente» la mediación de Estados Unidos para el arreglo de Ucrania, pero, tras el ataque a Irán, «sólo se fía de sí misma».

«Sin duda, seguimos valorando altamente los esfuerzos mediadores que realiza EE.UU., pero nosotros nos fiamos en primer lugar sólo de nosotros mismos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov expresó su «profunda decepción» con el hecho de que las negociaciones entre Washington y Teherán con mediación de Omán desembocaran en una «agresión directa».

Añadió que, al tiempo que Rusia está abierta a continuar las negociaciones a tres bandas sobre Ucrania, «defiende sus propios intereses».

«Estamos analizando y extrayendo las conclusiones correspondientes, pero continuamos el trabajo que responde a nuestros intereses», dijo, en alusión a la escalada en torno a la república islámica.

Peskov subrayó que Rusia buscará «garantizar sus intereses justamente a través de medios pacíficos», ya que, como ha dicho en «numerosas ocasiones» el presidente, Vladímir Putin, considera «preferibles» esos métodos.

Debido al conflicto en Irán, rusos y ucranianos aún no han acordado una fecha para la cuarta ronda de negociaciones con mediación de EE.UU. tras la celebrada a mediados de febrero en Ginebra.EFE

