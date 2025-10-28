Rusia aprueba crear unidades de reservistas por contrato para defender infraestructuras

1 minuto

Moscú, 28 oct (EFE).- La Duma del Estado o cámara de diputados de Rusia aprobó hoy en primera lectura un proyecto de ley que permite la creación de unidades de reservistas por contrato para garantizar la defensa de infraestructura críticas del país.

La actual legislación permite el empleo de unidades de reservistas por contrato solo en períodos de movilización o en tiempo de guerra.

El proyecto incluye una enmienda a la ley de Defensa que permitirá enviar a los reservistas que firmen contrato con el Ministerio de Defensa a cumplir tareas de defensa de infraestructuras críticas.

El jefe adjunto del Departamento de Organización y Movilización del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, el vicealmirante Vladímir Tsimlianski, negó que la innovación legislativa suponga una movilización.

«El proyecto de ley, preparado por iniciativa del Ministerio de Defensa de Rusia, no afecta a todos los ciudadanos y no prevé su reclutamiento para el servicio militar, ni su envío a la zona de la operación militar especial o fuera del territorio del país», dijo Tsimlianski a la prensa.

Desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 las autoridades rusas únicamente procedieron en una ocasión a una movilización parcial de 300.000 hombres en edad militar, decisión que provocó el exilio de aproximadamente de un millón de personas.

Por ello, cada alusión oficial o en la prensa a una movilización causa un gran descontento entre la población rusa, que en su mayoría aboga por un fin de los combates en Ucrania.EFE

mos/jgb