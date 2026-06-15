Rusia aseguró haber lanzado un ataque masivo contra industria militar ucraniana

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Moscú, 15 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso aseguró este lunes haber lanzado un ataque masivo contra objetivos de la industria militar ucraniana en Kiev, Járkov y Dnipró.

«En respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armamento aéreo, terrestre y marítimo de precisión de largo alcance, así como con vehículos aéreos no tripulados, contra instalaciones de la industria de defensa» en Ucrania, comunicó el órgano castrense en su canal de Telegram.

Añadió que los objetivos fueron golpeados en las regiones ucranianas de Kiev, Járkov y Dnipró, «además de aeródromos militares y centros de aprovisionamiento territorial».

Esta mañana las autoridades ucranianas informaron de cuatro muertos y 23 heridos a causa de un ataque masivo con misiles y aparatos aéreos no tripulados contra varios distritos de la capital de Ucrania.

A causa del ataque, en el distrito de Pechersk, en Kiev, se incendió el techo de la catedral de la Dormición, que forma parte del monasterio ortodoxo de las Cuevas y es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana cifró el ataque llevado a cabo en 70 misiles y 611 drones, de los que lograron neutralizar 50 misiles y 582 drones. EFE

mos/ah