Rusia asegura ante la ONU que la justificación de Trump para atacar Irán está «infundada»

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- Rusia aseguró este sábado ante la ONU que la justificación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar Irán con Israel, está «infundada».

«Las declaraciones realizadas hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que esta operación tenía por objeto impedir que Irán adquiriera un arma nuclear, no están justificadas. Son infundadas», declaró el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vassily Nebenzia. EFE

