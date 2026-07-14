Rusia asegura atacar instalación de misiles Neptune en Kiev tras lanzar misiles balísticos

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Moscú, 14 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso aseguró esta mañana haber alcanzado instalaciones de producción de componentes para misiles guiados Neptune después de atacar con misiles balísticos la capital de Ucrania y la región de Odesa.

«Se utilizaron armas de precisión terrestres de largo alcance contra instalaciones de la industria militar ucraniana en Kiev, dedicadas a la producción de misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados», reza la nota publicada por Defensa en Telegram.

El mando castrense también añadió que en el ataque lanzaron drones y que el objetivo eran instalaciones de la industria militar ucraniana, aunque en los ataques murieron decenas de personas.

«Alcanzados en Kiev: la empresa de ensamblaje de componentes Radiozmeritel, proveedore clave de componentes electrónicos y piezas para misiles guiados Neptune-MD y los misiles tácticos FP-7, FP-9 y Grom-2», explican.

En Odesa, mientras tanto, aseguran haber alcanzado el puerto Yuzhniy (Sur), dedicado en gran parte a la descarga de combustible, así como siete depósitos de combustible y un buque de carga.

El mando ucraniano aseguró que derribaron cinco de los ocho misiles Iskander-M y S-400 lanzados por Rusia contra su territorio.EFE

mos/jgb