Rusia asegura haber tomado la mitad de la estratégica ciudad de Kúpiansk, en Járkov

1 minuto

Moscú, 3 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso aseguró este miércoles haber tomado la mitad de la ciudad de Kúpiansk, en la región ucraniana de Járkov, sirviéndose de un vídeo que muestra a soldados rusos en la localidad.

«Imágenes de drones confirman el control de aproximadamente la mitad del territorio de la ciudad de Kúpiansk por parte de las tropas rusas», reza la nota de Defensa publicada en su canal de Telegram.

En el vídeo se aprecia a soldados rusos alzando la bandera nacional en distintos puntos de la ciudad.

Tropas de la agrupación militar Oeste se muestran en importantes zonas administrativas e industriales de la urbe, tales como la Administración Municipal y la zona del estadio de fútbol de Spartak, entre otras.

La ciudad fue inicialmente ocupada por Rusia a principios del inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y posteriormente liberada por las tropas ucranianas.

Ayer, el ministerio aseguró haber tomado la localidad de Fiódorovka, a unos 30 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en la región ucraniana de Donetsk.EFE

