Rusia asegura haber tomado una localidad a 10 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk

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Moscú, 19 jun (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes la toma de la localidad de Yorkovka, a 10 kilómetros de los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk.

«La aldea de Yurkovka se encuentra a unos 10 kilómetros de las dos ciudades más grandes de la república popular de Donetsk: Slaviansk y Kramatorsk», señala el parte castrense.

Según la nota, eso brinda a las unidades de asalto del Grupo Sur la oportunidad de avanzar en ese sector del frente.

Este jueves, el ejército ruso dijo haber avanzado en otros dos importantes bastiones ucranianos en la anexionada región de Donetsk, Kostiantínivka y Limán.

Según Defensa, las unidades de la agrupación militar Sur habrían tomado 98 edificios en Kostiantínivka, importante urbe que se encuentra a unos 30 kilómetros de la principal plaza fuerte del ejército ucraniano, Kramatorsk.

En cuanto a Limán, situada a 20 kilómetros del bastión de Sloviansk, la agrupación militar Oeste conquistó 48 edificios y siete posiciones enemigas.

Los soldados rusos también han tomado la localidad de Rai-Oleksandrivka, pueblo que está a unos 17 kilómetros al este de Sloviansk, lo que le valió la felicitación del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov. EFE

mos/lss